Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları SABAH'ta olacak! Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi öncesi heyecan devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, zengin olma hayali ile saat 00.00'ı gösterdiği anda ekranları başında ya da sabah.com.tr üzerinden yılbaşı çekiliş sonuçlarına ulaşabilecekler. Milli Piyango sonuçları ve 2021 yılbaşı bilet sorgulama motoru, bu sene de en hızlı ve kesintisiz bir şekilde şekilde sabah.comtr'de olacak. MPİ Hızlı bilet sorgulama ekranı sayesinde bilet numaranızı yazarak anında ikramiye tutarını görebileceksiniz. Milli Piyango Sonuçları bilet sorgulama ekranı bu başlık altınca olacak! Peki, Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet sorgulama motoru nasıl kullanılır?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULA

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hızlı bir şekilde biletinize çıkan ikramiyeyi görüntüleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ise, biletinizin üzerindeki altı haneli rakamı 'bilet numarası' alanına yazmak.

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