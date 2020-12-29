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duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli , " bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 /'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:50 ABONE OL
MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerini kullandı.

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MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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