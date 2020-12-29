O vekilin ismini CHP’ye verdim

Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin SABAH'a konuştu. Gültekin, katile yönelik davadan vazgeçmem için arayan CHP milletvekili ve ilçe başkanının ismini CHP yönetimine bildirdiğini açıkladı.Dün SABAH'ta yer alan haberde CHP'li bir Muğla milletvekilinin, Muğla'da 5 ay önce eski erkek arkadaşı Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babasını arayarak, davadan vazgeçmelerini istediği iddia edilmişti. Acılı baba, adını vermediği o vekilin ismini CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e bildirdiğini anlattı. Gültekin, "Ben konuyu anlattıktan sonra onlar da konuyu araştıracaklarını, disiplin sürecini işleteceklerini söylediler. 4 Ocak'taki duruşmadan sonra o vekilin ismini açıklamayı düşünüyorum" dedi. Öte yandan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de bir açıklama yaparak, Gültekin'i taziye için kendisi aradığını ama davadan çekilmesine yönelik ifadeler kullanmadığını ileri sürdü.