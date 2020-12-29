Osmaniye'de, DEAŞ'ın 'emir'i ile 2 örgüt üyesine tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve yılbaşı öncesi meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda, Suriye'de bulunduğu sürede DEAŞ'ın 'emirliği'ni yürüten M.M. ile silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen örgüt üyeleri Y.A. ve H.S., 24 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.M., Y.A. ve H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.