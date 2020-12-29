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Silah kazası sonucu şehit olan er, son yolculuğuna uğurlandı

'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı (22), memleketi 'da toprağa verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:14 ABONE OL
Silah kazası sonucu şehit olan er, son yolculuğuna uğurlandı

Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı, dün Şereflikoçhisar ilçesindeki Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı tank atış alanındaki eğitimde, silah kazası sonucu yaralandı. Kaldırıldığı Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit düştü.

Şehit Er Paltacı'nın cenazesi bugün memleketi Konya'ya getirildi. Ardından da dini ve askeri törenin yapılacağı Alakova Mezarlığı'na götürüldü. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkân, şehidin babası Mehmet Paltacı ile ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Paltacı'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Alakova Mezarlığına defnedildi.

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Silah kazası sonucu şehit olan er, son yolculuğuna uğurlandı
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