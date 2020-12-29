Son dakika: Ankara'da MİT ve polisten ortak DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yılbaşı öncesi sansasyonel faaliyetleri engellemek amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı terörist savaşçı olarak adlandırılan 35 Irak uyruklu terörist gözaltına alındı.

Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmalarıyla Ankara genelinde DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair istihbaratı üzerine 40 terörist belirlendi. Şafak vakti yapılan operasyonla ırak uyruklu 35 terörist gözaltına alındı. Firari teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.