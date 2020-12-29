Son dakika haberler: İstanbul'a kar yağacak mı? Uzman isimden kabus gibi sözler

"ÇOK SU GEREKTİREN TARIM ÜRÜNLERİ EKİLMEMELİ"

Meteorolojik ve hidrolojik kuraklıkların ardından tarımsal kuraklığın da ülkemizi tehdit ettiğini ifade eden Şen, ekilecek ürünler konusunda da bir konsensus önerdi.

"Tarımsal kuraklık bunun ardından gelecek." diyen Şen, "Bu alanda da önlemleri almamız lazım. Sulama sistemlerimizi değiştirmemiz lazım. Açık kanallar ile su gönderilmesinin falan durdurulması lazım. Bunu neden istemiyoruz, buharlaşma ile yüzde 25'i kayboluyor, yolda da yüzde 25'i buharlaşma ile gidiyor. Suyun yarısı boşa gitti zaten. Çok su gerektiren tarım ürünlerin ekilmemesi konusunda konsensus sağlanması lazım. Az su gerektiren tarım ürünlerine doğru gitmek lazım. Çok su gerektiren tarım ürünlerini ekerseniz hasat zamanında sizin rekolteniz düşer. O üründen bu sefer ithal etmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

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Prof.Dr. Orhan Şen, kuraklık sonrası daha da artan kar beklentisini de değerlendirdi. Şen, beklentinin gerçekleşme ihtimalini düşük bulduğunu ifade etti.