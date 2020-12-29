SON DAKİKA HABERLER: Yurt dışından gelenlere dikkat! Yarın uygulama başlıyor! "PCR testi ibrazı zorunluluğu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini ibraz etme gerekliliği uygulamasının başlatılacağını duyurmuştu.