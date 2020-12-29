Son dakika: İletişim Başkanı Altun’dan Aylin Sözer cinayetine sert tepki “Sürecin yakın takipçisi olacağız”

İstanbul Maltepe'de eski sevgilisi olduğu öne sürülen biri tarafından yakılarak katledilen akademisyen Aylin Sözeri cinayetine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Twitter'dan açıklama yapan Altun, şunları ifade etti:

"Yüreklerimiz, cani ve alçak bir mahluk tarafından hunharca katledilerek hayatını kaybeden Aylin Sözer'in acısıyla yandı. İnanıyorum ki yargımız bu caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecektir. Sürecin yakın takipçisi olacağız. Başımız sağolsun."