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Son dakika: İletişim Başkanı Altun’dan Aylin Sözer cinayetine sert tepki “Sürecin yakın takipçisi olacağız”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , akademisyen Aylin Sözeri cinayetine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Altun, “Sürecin yakın takipiçisi olacağız” dedi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
ANKARA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 20:58 Son Güncelleme: 29.12.2020 21:05 ABONE OL
Son dakika: İletişim Başkanı Altun’dan Aylin Sözer cinayetine sert tepki “Sürecin yakın takipçisi olacağız”

İstanbul Maltepe'de eski sevgilisi olduğu öne sürülen biri tarafından yakılarak katledilen akademisyen Aylin Sözeri cinayetine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Twitter'dan açıklama yapan Altun, şunları ifade etti:

"Yüreklerimiz, cani ve alçak bir mahluk tarafından hunharca katledilerek hayatını kaybeden Aylin Sözer'in acısıyla yandı. İnanıyorum ki yargımız bu caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecektir. Sürecin yakın takipçisi olacağız. Başımız sağolsun."

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Son dakika: İletişim Başkanı Altun’dan Aylin Sözer cinayetine sert tepki “Sürecin yakın takipçisi olacağız”
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