Son dakika: Kavala'nın bireysel başvurusuna AYM’den ret!

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu kişi hürriyetinin ve güvenliğinin ihlal edilmediğini belirterek reddetti.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve birçok suçtan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kavala'nın 18 Şubat'ta, suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraati ve tahliyesine karar verilmişti. Aynı gün FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği mahkemece "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Kavala hakkında ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından 9 Mart'ta "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanma kararı verilmişti. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 20 YIL HAPİS İSTENİYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında Anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet, siyasal veya askeri casusluk suçundan ise 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, Kavala ve Barkey'in FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu yapılanmayla gerçekleştirme teşebbüsünde bulunduğu darbe girişimi sürecinde de rol aldıkları belirtilmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, bu davanın ilk duruşmasının 18 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırmıştı.

AYM KAVALA'NIN HAKKI İHLAL EDİLMEDİ



Osman Kavala, tutuklamanın hukuki olmaması ve kişi hürriyeti ile güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, dosyayı Genel Kurula sevk etmişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu ele aldı. Genel Kurul, Osman Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğini karar verdi.



AYM Genel Kurulu, Kavala'nın daha önce yaptığı bireysel başvuruyu da 22 Mayıs 2019'da reddetmişti.