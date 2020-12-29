Son dakika: Yazıcıoğlu cinayetini kullanarak generalleri dinlemişler!

İHBAR MEKTUBUYLA 2 YIL KOMUTANLARI DİNLEMİŞLER

Yine 2012 yılında soruşturmanın yürütüldüğü Malatya'da şu an FETÖ üyeliğinden tutuklu Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan'a PTT'den gönderici kısmında Mehmet Yılmaz, alıcı kısmında ise "Malatya Cumhuriyet Savcılığı, Şeref Gürkan Savcı" yazılı altında Yarbay Ayhan T. imzalı iki ayrı ihbar mektubu gönderildiği iddianamede yer aldı. Mektuplara rağmen Ayhan T.'nin hiçbir şekilde yazılı ya da sözlü ifadesi almayan FETÖ üyesi savcı, Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüyle ilgili 15 subayın telefonları dinlemeye aldı. Aralarında generallerinde bulunduğu subaylar, 2 yıl 3 ay boyunca FETÖ üyesi polis ve savcılar tarafından dinlendiği belirlendi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı, ihbar mektupları üzerinden yeniden inceleme yaptırdı. Parmak izi bulunan mektuplarda Yarbay Ayhan T.'nin parmak izine rastlanmadı. Bankalardan istenen Ayhan T.'nin imza örnekleri de mektuplardakiyle uyuşmadı. Telefonları dinlenen 15 komutandan şu ana kadar sadece 1'i hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı, diğer 14 generalin halen aktif görev yaptığı belirlendi.

SUBAYLARIN MAHREM BİLGİLERE ULAŞTILAR

2019 yılında ilk defa ifadesine başvurulan Yarbay Ayhan T. 2006 ile 2012 yılları arasında Malatya Erhaç Jet Üssünde 6 yıl süre ile çalıştığını, her iki ihbar mektubunun da kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edilmiş olduğunu söyledi. Savcılığın yaptığı değerlendirmede "Hava Kuvvetleri Komutanlığında subay ve general rütbesinde bulunan kişilerin sahte olduğu anlaşılan ihbar mektuplarıyla gerek kendi adlarına kayıtlı gerekse kuvvet komutanlıklarına ait olup görev tahsisli telefonlarının dinlenmesi için zemin oluşturulduğu, telefonların iki yılı aşkın süreyle dinlenerek FETÖ silahlı terör örgütünün klasik yöntemleri ve amacı doğrultusunda soruşturma dosyası istismar ederek örgütün amaçları doğrultusunda devletin kurumları ve şahısların mahrem bilgilerine ulaşıldığı anlaşılmıştır" denildi.