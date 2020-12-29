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Başkanı Şentop ve Bakanlardan akademisyen cinayetine tepki “Yargı gerekeni yapacaktır”

Başkanı Mutsafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Vahşi cinayete TBMM Başkanı Şentop’un yanısıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da büyük tepki gösterdi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:29 Son Güncelleme: 29.12.2020 18:51 ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop ve Bakanlardan akademisyen cinayetine tepki “Yargı gerekeni yapacaktır”

TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'da akademisyen Aylin Sözer'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından öldürülmesiyle ilgili, "Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir" dedi.
Şentop, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum" dedi.
Şentop, bu suçu işleyen katile yargının hak ettiği en ağır cezayı vereceğini belirtti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul'da vahşice katledilen akademisyen Aylin Sözer cinayetine tepki gösterdi. Bakan Gül, "yargı gerekeni yapacaktır" dedi.

BAKANLARDAN TEPKİ

Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya siyasiler ve bakanlardan da büyük tepki geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katliamı lanetlerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacaklarını bildirdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile cinayete tepki gösterdi. Gül'ün mesajı şöyle:
"Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır."

Ne olmuştu?

İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından boğazı kesilip yakılarak katledildi. Olay yerine giden polis ekiplerine de saldıran katil zanlısı Kemal Delbe, gözaltına alındığı sırada linç edilmek istendi. Öğretim üyesinden borç para istediği öğrenilen Delbe'nin üzerinden altın kolyeler çıktı.

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TBMM Başkanı Şentop ve Bakanlardan akademisyen cinayetine tepki “Yargı gerekeni yapacaktır”
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