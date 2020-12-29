Türkiye ile İngiltere, Serbest Ticaret Anlaşması ile dev bir adım attı. Brexit sonrası harekete geçen İngiltere, AB ile varılan Gümrük Birliği Anlaşması sonrası ilk ikili anlaşmasını Türkiye ile gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, tarihi anlaşmanın önemini, "Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız" sözleri ile belirtti. Türkiye'nin AB'ye karşı da elini güçlendiren anlaşmayı değerlendiren SETA Brüksel Koordinatörü Talha Köse, "Küresel finans, üretim ve pazarlama konusunda İngiltere'nin önemli bir rolü var. Türkiye de iyi bir üretici. Buradaki işbirliği de iki ülkenin avantajları bir araya geldiğinde çok işine yarayabilecek türde bir ekonomik bütünleşme olabilir." dedi.
"YEPYENİ BİR ALANDA TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇTI"
Sabah.com.tr'ye konuşan SETA Brüksel Koordinatörü Talha Köse, anlaşmayı çok önemli bulduğunu ifade etti.
Köse, "Genel olarak ben bu süreci çok olumlu görüyorum. AB içinde de Türkiye'nin Büyük Britanya ve İngiltere ile iyi bir ilişkisi vardı. Türkiye'nin birlik içindeki rolünü de hep desteklemişlerdi. Bu nedenle bir anlamda birlikten ayrılmaları kötü oldu ama bir anlamda da ikili ilişkilerde stratejik, derin bir işbirliğinin önünü de açmış oldu. Ekonomi en önemli konu, bölgesel konulardaki işbirliği önemli, askeri ve stratejik alanlardaki birlik de önemli. Böylesi bir alanda yepyeni bir alanda önünü açtı." dedi.
"EKONOMİK BİR BÜTNLEŞME OLABİLİR"
AB'nin Gümrük Birliği konusundaki tavrını ve getirdiği kısıtlamaları hatırlatan Köse, "AB'nin, Gümrük Birliği'nin yenilenmemesi konusunda Türkiye'ye getirdiği bazı kısıtlamalar vardı. Bir kere onun getirdiği kısıtlamaları Britanya ile kaldırmış oldu. Küresel finans, üretim ve pazarlama konusunda İngiltere'nin önemli bir rolü var. Türkiye de iyi bir üretici. Buradaki işbirliği de iki ülkenin avantajları bir araya geldiğinde çok işine yarayabilecek türde bir ekonomik bütünleşme olabilir." ifadelerini kullandı.
"AB'NİN GETİRDİĞİ KISITLAMALAR KALDIRILABİLİR"
"Askeri teknoloji ve askeri üretim noktasında çok önemli bir noktaya gelinebilir." ifadelerini kullanan Köse, "Avrupa'nın getirdiği kısıtlamalar ortadan kaldırılabilir." dedi.
AB İLE İLİŞKİLER NASIL ETKİLENİR?
Uzman isim, anlaşmanın Türkiye ile AB ilişkilerini olumsuz etkilemesinin muhtemel olduğunu söyledi. Köse, "AB ile ilişkileri bence olumsuz etkileyecek. Derinleme ve genişleme ekolleri vardı. Britanya, İngiltere daha genişleme ekolündendi. Fransa, Almanya gibi ülkeler daha derinleşme konusunu savunuyordu. Bu proje Avrupa Anayasası'nın kabul edilmemesi ile değişti. Türkiye biraz daha o genişleme perspektifi içinde yer alıyordu. Türkiye, Britanya gibi bir genişleme destekçisi ülkenin gitmesi olumsuz etkileyecektir. Ama şu da bir gerçek, AB'nin Britanya'nın gitmesi ile daha derinleşmeye gideceği anlamına gelmiyor. Birliğin daha birlikte hareket etme imkanı artmıyor." diye konuştu.
İKİLİ İLİŞKİ DÖNEMİ Mİ BAŞLAYACAK?
Köse, İngiltere ile yapılan anlaşmanın bundan sonra Türkiye'nin yeni yol haritası olabileceğini belirti.
Köse şu ifadeleri kullandı:
Bu açıdan da bakıldığında ikili ilişkiler daha fazla öne çıkacak gibi görünüyor. Britanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler iki ülkenin de çok menfaatine olursa Türkiye, Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini ikili çerçevede genişletmeye devam edecek.
Birlik içerisinde Türkiye'ye engel olmaya çalışan iki temel ülke var Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi. Onlara destek olan iki ülke var Fransa ve Avusturya. Bunların getirdiği kısıtlamalar var. Bunların getirdiği kısıtlamalar tüm birlik ülkeleri ile sorun oluşturuyor. Eğer, iki ülkenin tehdidinde hareket ederlerse , Türkiye de birlik ilişkisini bırakarak ikili ilişkilere ağırlık verecektir. AB'ye de bu konuda bir sinyal verilmesi gerekiyor. İkili ilişkilere yeni dönemde biraz daha ağırlık vermek gerekiyor.
"LOBİLERİN FAALİYETLERİ GÖLGEDE KALDI"
Ermeni, Rum ve FETÖ lobisinin, bazı STK'larla birleşerek İngiltere'ye baskı yapmasının hatırlatılması üzerine Köse, iki ülkenin stratejik çıkarlarının lobi faaliyetlerini gölgede bıraktığını söyledi.
Köse, şöyle konuştu:
Britanya'nın uzun vadeli çıkarları var, Türkiye ile ulaşabileceği geniş bir coğrafya var. Türkiye ile siyasi konularda uzlaştığı da pek çok nokta var. Olumlu lobiler de var İslam ülkelerinin lobilerinin de Türkiye'ye güçlü bir desteği oldu. Güçlü bir sanayi lobisi var, o da Türkiye'ye destek oldu. Lobileri dengede tutmak gerekiyor. En nihayetinde iki ülkenin de stratejik çıkarları doğrultusunda bir anlaşma olduğu için bu tip lobilerin faaliyetleri gölgede kaldı.