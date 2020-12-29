Türkiye ile İngiltere, Serbest Ticaret Anlaşması ile dev bir adım attı. Brexit sonrası harekete geçen İngiltere, AB ile varılan Gümrük Birliği Anlaşması sonrası ilk ikili anlaşmasını Türkiye ile gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, tarihi anlaşmanın önemini, "Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız" sözleri ile belirtti. Türkiye'nin AB'ye karşı da elini güçlendiren anlaşmayı değerlendiren SETA Brüksel Koordinatörü Talha Köse, "Küresel finans, üretim ve pazarlama konusunda İngiltere'nin önemli bir rolü var. Türkiye de iyi bir üretici. Buradaki işbirliği de iki ülkenin avantajları bir araya geldiğinde çok işine yarayabilecek türde bir ekonomik bütünleşme olabilir." dedi.

"YEPYENİ BİR ALANDA TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇTI"

Sabah.com.tr'ye konuşan SETA Brüksel Koordinatörü Talha Köse, anlaşmayı çok önemli bulduğunu ifade etti.

Köse, "Genel olarak ben bu süreci çok olumlu görüyorum. AB içinde de Türkiye'nin Büyük Britanya ve İngiltere ile iyi bir ilişkisi vardı. Türkiye'nin birlik içindeki rolünü de hep desteklemişlerdi. Bu nedenle bir anlamda birlikten ayrılmaları kötü oldu ama bir anlamda da ikili ilişkilerde stratejik, derin bir işbirliğinin önünü de açmış oldu. Ekonomi en önemli konu, bölgesel konulardaki işbirliği önemli, askeri ve stratejik alanlardaki birlik de önemli. Böylesi bir alanda yepyeni bir alanda önünü açtı." dedi.