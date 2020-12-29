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SON DAKİKA: ‘Türk Tipi Hücumbot' müjdesi! SSB Başkanı Demir açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ‘Türk Tipi Hücumbot Projesi’ ile ilgili olarak çok önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika bilgisine göre Başkan Demir, “Başkanlığımız ile arasında Tasarım Sözleşmesi imzalanan Türk Tipi Hücumbot Projemiz, donanmamızın gücüne güç katacak. Türk Tipi Hücumbotlar etkin manevra kabiliyeti, yüksek vuruş gücü ve taşıyacağı milli sistemlerle denizlerimizdeki menfaatlerimizin korunmasına katkı sağlayacak.” dedi.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 00:15 Son Güncelleme: 30.12.2020 00:31 ABONE OL
SON DAKİKA: ‘Türk Tipi Hücumbot' müjdesi! SSB Başkanı Demir açıkladı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan bu özel açıklama ile 'Türk Tipi Hücumbot Projesi'nin başlatıldığı, ilk kez kamuoyuna açık olarak resmen duyurulmuş oldu.

savunmasanayist.com'dan edinilen bilgiye göre; 2006 yılından günümüzde dek Türk Deniz Kuvvetleri yanı sıra, dost ve müttefik ülkelerin Deniz Kuvvetleri'nin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirdiği tasarım, inşa ve modernizasyon projelerinde elde edilen tecrübe sayesinde, Türk Tipi Hücumbot platformu yerli ve milli mühendislik kabiliyetleriyle STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilecek.

İHTİYAÇLARI EN ÜST SEVİYEDE KARŞILAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayacak şekilde yüksek süratli, denizcilik kabiliyeti yüksek ve modern silah sistemleriyle donatılacak Türk Tipi Hücumbot'un ön ve kontrat tasarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Türk Tipi Hücumbot Projesi, özellikle Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de hücumbotları aktif olarak kullanan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için hayati öneme sahip.

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SON DAKİKA: ‘Türk Tipi Hücumbot' müjdesi! SSB Başkanı Demir açıkladı
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