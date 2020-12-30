70 yıllık hayal gerçek oldu

Rize'de, dağ ile deniz arasına sıkışan kent merkezini güneye açmak için çalışma başlatıldı. Kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlamak için ilk olarak 1950'lerin sonunda gündeme gelen Rize Güney Çevre Yolu, Dağbaşı Küçükçayır bağlantı yolları ve Salarha Tüneli projesi hazırlandı.Proje ile 40 köy ve 2 beldeyi bünyesinde bulunduran ve şehir içinden geçen 12 kilometrelik yolla ulaşılan Salarha Vadisi'ne, 2.9 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel yapımı için 2015 Ekim'inde delme işlemine başlandı. Rize il merkezinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan tünel, Dalyan Mahallesi ile Dörtyol Köyü arasındaki 12 kilometrelik mesafeyi 2.9 kilometreye düşürecek. Rize'nin 70 yıllık hayali olan çift tüplü Salarha Tüneli'nin bir tüpünün yapımı tamamlandı. İlk geçişi ise Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve bazı dernek yöneticileri araçları ile yaptı.Kara "Bu tünel bölgenin gelişmesine önemli katkı sağlanacaktır. Şehir merkezinde yapılacak kentsel dönüşüm için gerekli olan 465 konutun inşası Salarha'da devam ediyor" dedi. Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (SALVADER) Başkanı Dursun Ali Toptan da, "Bu tünele sadece kara ulaşımını kısalttı gözüyle bakmayalım. Dağla deniz arasına sıkışmış Rize şehrimizi vadiye açacaktır. Salarha vadimiz de yeni bir şehirleşme olacaktır, burası ikinci Rize'ye açılan kapı olacaktır" dedi.