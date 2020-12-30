Annelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da, oturma eylemi yapan annelere katılım sürüyor. Oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran anne Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Eylemin 485'inci gününde bir aile daha evladına kavuşma umuduyla oturma eylemine katıldı. Muş'tan gelen baba Bayram Yetkin, 5 yıl önce 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Recep için eyleme katıldı. Oğluna kavuşmak umuduyla eyleme katıldığını belirten baba Bayram Yetkin, "Çocuğum çobanlık yapıyordu. Hayvanları otlatmak için çıkmıştı. Hayvanlar akşam döndü, o ise dönmedi. O günden beri haber alamadım. Belki beni görür ve duyar teslim olur. İnşallah geleceği günü de göreceğiz. Oğlum, dağda ne yapıyorsun? Gel babanın yanına. 15 yaşında seni kandırarak götürdüler. Gel devletimize sığın. Bizi perişan etme" dedi. Şu ana kadar 20 ailenin evladına kavuştuğu eylemde aile sayısı 182'ye yükseldi.