Arnavutköy'de markete EYP atıldı! Yangın çıktı market hasar gördü

Olay, Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında yaşandı. Tepealtı sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, markette yangın çıktı. Markette yangın çıktığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, markette çıkan yangın büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle markette hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile bomba imha uzmanları da incelemelerde bulundu. Polis, çevre sakinlerinin de bilgisine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.