Bodrum turizmi için altyapı desteği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Muğla Bodrum İçmeler, Kızılağaç, Çiftlik Yalı, Torba Mahalleleri Kanalizasyon Hatları ve Bağlantılı Alt Yapı Tesisleri Yapım İşi" projesinin temel atma törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Ersoy, aslen büyükşehir belediyelerinin konusu olan altyapı işlerinin yapımına, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "belediyelerin yetersiz olduğu durumlarda destek verilmesi" talimatı gereği Bakanlık olarak müdahil olduklarını ifade etti.

İlk etapta 2634 sayılı Turizm Teşvik Yasası'nda bir düzenleme yapıldığını anlatan Bakan Ersoy, düzenlemeyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na arıtma, altyapıları yapma, devir alma ve işletme yetkisi verildiğini hatırlattı.