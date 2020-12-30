CHP’de bu kez başkanın kayınvalidesi darp edildi

Taciz ve tecavüz vakalarıyla çalkalanan CHP, bu kez kadına şiddetin adresi oldu. CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kayınvalidesi İlknur Meral, önceki dönem CHP'den meclis üyeliği yaptığı Bakırköy Belediyesi'nde darp edildi. Yerlerde sürüklenen ve iki parmağının kırıldığını kaydeden Meral, şikayetçi olacağını söyledi. Meral, "Bu belediyede yolsuzluk var. Bakırköy'ü yiyip bitirdi Bülent Kerimoğlu. Kendimi yakacağım, öldüreceğim. Ben doğruları savunduğum için, 'hakkımızı yiyorsunuz' dediğim için Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun talimatıyla bana belediye binasında yapmadıkları zulüm kalmadı. Beni yerlerde sürüklediler. Yazıklar olsun bu partiye! Ben meclis üyeliği de yaptım Bakırköy'de" diye isyan etti. Meral saldırıya uğradığı sırada odasından çıkmayan Kerimoğlu'nun, bir kadının makamı önünde darp edilmesine sessiz kaldığı öğrenildi.