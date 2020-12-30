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Son dakika: 'ne silahlı saldırıyı İl Başkan Yardımcısı'nın kardeşi gerçekleştirmiş!

İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in otomobili ile seyir halinde olduğu sırada, silahlı saldırıya uğradığı olayda, polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli  M.T. olayda kullandığı tabanca ile yakalandı. Son dakika bilgisine göre soruşturma sürerken saldırının parti içi anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştirildiği ileri sürüldü. M.T.'nin Gelecek Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısının kardeşi olduğu öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 22:13 Son Güncelleme: 30.12.2020 22:24 ABONE OL
Son dakika: Gelecek Partisi'ne silahlı saldırıyı İl Başkan Yardımcısı'nın kardeşi gerçekleştirmiş!

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracına ateş eden şüpheli yakalandı.

Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden iş adamı İşçilik'in otomobiline İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açılması olayı ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin M.T. olduğunu belirledi.

Şüpheli, Bayraklı ilçesinde olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

ŞÜPHELİ İL BAŞKAN YARDIMCISININ KARDEŞİ ÇIKTI!

Şüphelinin Gelecek Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısının kardeşi olduğu öğrenildi.

Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden iş adamı İşçilik'in otomobiline İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açılması sonucu otomobile 4 kurşun isabet etmiş, saldırgan kaçmıştı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Cüneyt İşçilik'in ihbarı üzerine polis otomobilde incelemede bulunmuş, polis merkezine giderek şikayetçi olan İşçilik'in ilk ifadesinde, saldırganların beyaz bir otomobille geldiklerini gördüğünü söylediği kaydedilmişti.
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Son dakika: Gelecek Partisi'ne silahlı saldırıyı İl Başkan Yardımcısı'nın kardeşi gerçekleştirmiş!
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