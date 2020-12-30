İstanbul’da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde yılbaşı öncesinde eylem hazırlığında olduğu iddia edilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 ilçede operasyon yapıldı.35 şüphelinin yakalanmasına yönelik 34 adreste eş zamanlı yapılan operasyona özel harekât timleri de destek verdi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken şüpheliler, emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Polis şüphelilere ait adreslerde uzun süre arama yaptı.