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’da yılbaşı öncesi operasyonu

’da yılbaşı öncesinde eylem hazırlığında olduğu iddia edilen terör örgütü ’a yönelik 14 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 31.12.2020 03:10 ABONE OL
İstanbul’da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde yılbaşı öncesinde eylem hazırlığında olduğu iddia edilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 ilçede operasyon yapıldı.



ÇOK SAYIDA GÖZALTI

35 şüphelinin yakalanmasına yönelik 34 adreste eş zamanlı yapılan operasyona özel harekât timleri de destek verdi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken şüpheliler, emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Polis şüphelilere ait adreslerde uzun süre arama yaptı.

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İstanbul’da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu
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