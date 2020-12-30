Kavala’nın bireysel başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM) Osman Kavala'nın AYM'ye yaptığı bireysel başvuruyu karara bağladı. "Kişi hürriyetinin ve güvenliğinin ihlal edildiği" gerekçesiyle yapılan başvuru sonucu AYM, Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediği kararını verdi. AYM, Kavala'nın daha önce yaptığı bireysel başvuruyu da 22 Mayıs 2019'da reddetmişti. Soros'un Türkiye'deki vakıflarını yöneten Kavala'nın, 15 Temmuz ihanet sürecinde rol aldığı iddia ediliyor. İddianameyi kabul eden İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, bu davanın ilk duruşmasının 18 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırmıştı.