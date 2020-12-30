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Kavala’nın bireysel başvurusuna ret

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Kavala’nın bireysel başvurusuna ret
Anayasa Mahkemesi (AYM) Osman Kavala'nın AYM'ye yaptığı bireysel başvuruyu karara bağladı. "Kişi hürriyetinin ve güvenliğinin ihlal edildiği" gerekçesiyle yapılan başvuru sonucu AYM, Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediği kararını verdi. AYM, Kavala'nın daha önce yaptığı bireysel başvuruyu da 22 Mayıs 2019'da reddetmişti. Soros'un Türkiye'deki vakıflarını yöneten Kavala'nın, 15 Temmuz ihanet sürecinde rol aldığı iddia ediliyor. İddianameyi kabul eden İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, bu davanın ilk duruşmasının 18 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırmıştı.
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Kavala’nın bireysel başvurusuna ret
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