Kurumsal açıklama İmamoğlu’nu ve Ongun’u yalanladı





YÜZDE 13 ZAM YAPILDI



2020 yılında ise 17 Aralık'taki İBB meclisinde sendikalar arasındaki yetki uyuşmazlığı sebebiyle yargıya taşınan İBB ve İETT'de işçi statüsündeki çalışanların maaş zamları görüşüldü. İBB'de ve iştiraklerde görev yapan işçi statülü personelin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla toplu sözleşme yapılana kadar ücretlerde 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl için yüzde 13 zam ikinci yıl ise işçilerin 28 Şubat 2021 tarihinde almakta oldukları günlük ücretlerine 1 Mart 2021'den geçerli olmak üzere TÜFE oranında artış yapılması istendi. Zabıta ve itfaiye personeline fazla mesai ücretinin en üst tutardan verilmesi karara bağlandı. Öte yandan elde edilen bilgiye göre de İBB iştiraklerinden en düşük ücret İSPER ve Boğaziçi Yönetim A.Ş'de olduğı ve buralarda da Temmuz 2020'de yapılan düzeltme ile sosyal yardımlar haricinde en düşük net maaşın 4 bin 500 TL olduğu ifade edildi.