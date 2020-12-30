Milli Piyango amorti numarası sorgulama! 2021 Milli Piyango amorti numarası kaç çıktı sorusunun cevabı SABAH'ta olacak

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi sonuçları için geri sayım sürüyor. Zengin olma hayali ile bilet alan vatandaşlar, Milli Piyango sonuçları için beklemeye koyuldu. Bu sene büyük ikramiye 100 milyon TL olarak belirlenirken amorti başta olmak üzere, 5 bin, 10 bin TL, 1 milyon TL, 10 milyon TL gibi son derece çeşitli ikramiye ödülleri de dağıtılacak. Biletlerine hiçbir şey isabet etmeyenler ise Milli Piyango amorti numarası için bekleyecek. Bilindiği gibi, Milli Piyango amorti numarası ile bilet bedeli geri kazanılmış oluyor.
Biletin her çekilişte son rakamına göre verilen ikramiye tutarı Milli Piyango amorti olarak adlandırılır. Değeri biletin değeri kadar olup büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır.
AMORTİ NEDİR?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Bu yıl Milli Piyango sonuçları heyecan içerisinde bekleniyor. Online çekiliş ile gerçekleştirilecek büyük çekilişin detayları belli oldu. En çok merak edilen konu ise Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı araması olacak…
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