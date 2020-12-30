Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi Kanal D canlı izle! 2021 Milli Piyango MPİ TV ile yılbaşı çekilişi canlı izle

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım devam ediyor. Bu yılki çekilişte belirlenen 100 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak için bilet alan milyonlar, Milli Piyango çekilişi canlı izle ekranı ile sonuçları anlık olarak takip edecek. Milli Piyango Online ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Büyük ikramiye, talihlisini o gece bulacak. Bu noktada, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango Online, MPİ TV ve Kanal D canlı izle ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.

MİLLİ PİYANGO 2021 ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra sabah.com.tr ve Milli Piyango Online üzerinden açıklanacak. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan Kanal D ve Teve2'den canlı yayınlanacak yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'te başlayacak, çekilişte hem büyük ikramiye hem de amorti numarası çekilecek.