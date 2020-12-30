O listeden bu yıl 74 terörist etkisiz hale getirildi: Çok kritik üst düzey isimler var

PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olmak için İçişleri Bakanlığı'nca yürürlüğe giren ve beş ayrı renk kategorisinde 500 bin liradan 10 milyon liraya kadar para ödülüyle aranan üst düzey teröristlerden 74'ü 2020'de etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe 1, 2, 3, Pençe Kartal ve Pençe Kaplan harekatları ile yurt içinde Ocak ayından bu yana sürdürülen Kapan, Kıran ve Yıldırım haraketlarıyla terör örgütü PKK'ya son yılların en ağır darbesi vuruldu. Örgütün bu yıl telsiz görüşmeleri geçen yıla oranla yüzde 87 azaldı. Eylem yapma kapasitesi yüzde 96 geriledi.MİT'in de görev aldığı harekatlarda bu yıl 10 milyonluk Kırmızı listede öldürülen 12 terörist şunlar:Abdullah Öcalan'ın yeğeni Metin Arslan, Kuzey Irak'ta öldürüldü.Sözde Dersim sorumlusu Hafize Özdemir, Tunceli'de mağarada ölü bulundu.PKK Merkez Komite üyesi İsmail Nazlıkul, Kuzey Irak'ta öldürüldü.Suriye sorumlusu Filiz Arslan, Ayn El Arab'da saklandığı evde öldürüldü.Sincar sorumlusu KCK Yürütme Konseyi üyesi Ali Novruzi ile Hakurk sorumlusu Dağlıca baskını faili Murat Kalko Kandil'de öldürüldü.HPG sözde Komuta Konseyi üyesi Vahiyettin Karay, Van Çatak'ta öldürüldü.Özel Güç sorumlusu Müzeyyen Aydınlı, Lice'de öldürüldü.Tunceli'de sözde Dersim Saha sorumlusu İsmail Sürgeç ile TİKKO Türkiye sorumluları Erol Volkan İldem, Ali Kemal Yılmaz, Cumhur Sinan Oktulmuş öldürüldü.3 milyonluk Mavi listeden sözde Amanos saha sorumlusu Hüseyin Acar, Hatay'da öldürüldü. Fadıl Ekinci Zap'a düzenlenen hava harekâtıyla öldürüldü. Hatay Reyhanlı patlamasının faili THKP-C'li Ercan Bayat Suriye'de yakalandı. 2 milyonluk Yeşil listede aranan Sincar sorumlusu Yahya Duman MİT-TSK ortak operasyonuyla öldürüldü.Turuncu listeden ise bu yıl 20 terörist etkisiz hale getirildi. Erzurum Doğu gücü sorumlusu Mahmut Okay, Lice'de sözde istihbarat sorumlusu Tarık Kar, Van Gürpınar'da Mustafa Ertaş, Hakkari'de Reşit Yanık, Eyüp Alper, Tunceli'de Sadık Akmaz, Yahya Atmaca, Hasan Ataş (TİKKO), Gökçe Kurban (TİKKO), Elazığ'da İzzet Yiğit, Salih Ekinci, Beytüşşebap'ta Basri Cin, Siirt Eruh'ta Esma Avşar, İstanbul'da Özgür Yılmaz, Gürkan Düz (DHKP-C), Kars'ta Benazir Yılmaz, Bitlis'te Özlem Atsak, Amasya'da Ahmet Herdem, Beytüşşebap'ta Nurgül Doğan, Şırnak'ta Mehmet Nuri Husidur.Bu yıl 500 bin liralık Gri kategoride aranan teröristlerden de 38'i etkisiz hale getirildi. Bunlar arasında Hakkari Yüksekova'da astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Karakaya'nın şehit edildiği saldırının faillerinden Adil Akyürek ile Lice İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Kurt'un katili Şefik Körman da bulunuyor.2015'te yürürlüğe giren para ödüllü listedeki teröristlerden son 5 yılda Kırmızı listeden 39, Mavi'den 30, Yeşil'den 32, Turuncu'dan 65, Gri'den de 323 olmak üzere 489 terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin-Basyan bölgesinde, hava harekâtıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede son 24 saat içinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Hakkari'de, PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor. ANKARA