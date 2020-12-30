Rezaleti savunamadılar bile

CHP'liKüçükçekmece Belediyesi'nin yenileme çalışması yaptığı Atatürk Parkı'nın, terör örgütü PKK/ YPG'nin simgeleriyle donatılması skandalıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla başlattığı soruşturmada sorumlular ifade verdi. Belediye ile park yenilemesi için anlaşan firmanın peyzaj mimarı Yüksel P. ve belediye görevlisi Deniz K. 'şüpheli', Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman G. de tanık sıfatıyla savcıya verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmedi. Peyzaj Mimarı Yüksel P., "Yapılan tüm düzenlemelerde belediyenin onayı olmadan hiçbir şey yapılamaz" derken, söz konusu parktaki çalışma ve diğer parklarda yapılacak olan işlerin karşılığında yüklenici firma olarak belediyeden toplamda 1 milyon 386 bin liralık fatura kesildiğini belirtti. Peyzaj mimarını suçlayan Deniz K. "Yüksel P.'ye defalarca kez uyarıda bulundum. Ayrıca Yüksel P.'ye yıldız şekline benzeyen yerin şeklini kaybedecek şekilde değiştirilmesi gerektiğini söyledim. Kontrol grubundaki arkadaşlarımla parkta yaptığımız incelemelerde projenin dışına çıkıldığını defalarca söylememe rağmen değişmediğini gördüm" diyerek kendisini savundu. Görevden alınan Başkan Yardımcısı Süleyman G. de, olaydan sosyal medya aracılığıyla bilgi sahibi olduğunu öne sürdü. İfadesi alınan şüpheliler serbest bırakılırken, savcılık skandal olayda örgütsel bir faaliyet bulunup bulunmadığını ayrıntılarıyla birlikte soruşturmaya devam ediyor.