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Vakfı'ndan 2021'de Türkiye ve Dünya konulu WEB Panel: Bugün 17.00'de başlıyor...

Vakfı tarafından 2021'de Türkiye ve Dünya konulu panel bugün saat 17.00'de gerçekleşecek. Panelde, 2021 yılında dünyadaki ve Türkiye'deki beklentiler, riskler ve fırsatlar masaya yatırılacak. Programın açılış konuşmasını SETA Genel Koordinatörü ve Öğretim Üyesi Prof.Dr. yapacak.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 16:27 ABONE OL
SETA Vakfı'ndan 2021'de Türkiye ve Dünya konulu WEB Panel: Bugün 17.00'de başlıyor...

SETA Vakfı, 2021'de Türkiye ve Dünya konulu bir panel düzenliyor. Panel, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Etkinlikte 2021 yılındaki beklentiler, riskler ve fırsatlar değerlendirilecek.

AÇILIŞ KONUŞMASINI BURHANETTİN DURAN YAPACAK

Saat 17.00'de başlayacak etkinlikte açılış konuşmasını SETA Vakfı Genel Koordinatörü ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Burhanettin Duran yapacak.

ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER KATILACAK

SETA Vakfı'nın organizasyonunda Murat Yeşiltaş moderatörlük görevini üstlenirken, Kemal İnat, Muhittin Ataman, Kılıç Kanat, Zeliha Eliaçık, İsmail Çağlar, Nebi Miş, Cem Duran Uzun, Kadir Üstün, Hazal Duran, Talha Köse, Atilla Arkan, Nurullah Gür ve Zafer Meşe gibi alanında uzman isimler görüşlerini paylaşacak.

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SETA Vakfı'ndan 2021'de Türkiye ve Dünya konulu WEB Panel: Bugün 17.00'de başlıyor...
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