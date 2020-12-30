Son dakika haberler: Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar! Önce öldürüp sonra hesabını boşaltmaya çalışmış!

Dün, Maltepe'de yaşadığı evde vahşice öldürülen Aylin Sözer'in katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edili. Aylin Sözer cinayetine ait yeni detaylar ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan Kemal Ayyıldız cinayeti itiraf ederek tüm detayları anlattı. İlk olarak 2009 yılında internet üzerindeki bir arkadaşlık sitesinde tanıştıklarını söyleyen zanlı, o dönemde Aylin Sözer'in dil eğitimi için Amerika'da olduğunu, ilk görüşmelerini 2011 yılında Sözer Türkiye'ye döndüğünde gerçekleştirdiklerini söyledi. 2011 yılında bir süre görüştüklerini daha sonra ayrıldıkların, 2014 ve 2018 yıllarında aralıklarla görüşmeye devam ettiklerini son olarak geçtiğimiz kasım ayında tekrar görüştüklerini belirtti.
SON DAKİKA! SORULARA YANIT VERMEDİ
Cinayet Büro Amirliğinde gece boyunca sorgulanan şüpheli Kemal Ayyıldız, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılarak Anadolu Adalet sarayına gönderildi. Şüpheli Kemal Ayyıldız çıkışta basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.
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2011 YILINDA İLK DEFA YÜZYÜZE GÖRÜŞMÜŞLER
Şüpheli Kemal Ayyıldız, Aylin Sözer'le 2011 yılında İstanbul'da yüzyüze görüştüklerini anlatarak "Bir kaç ay görüştükten sonra aramıza bir soğukluk girdi. 2014 yılına kadar hiç görüşmedik. Daha sonra tekrar görüştük. 2015 yılı ile 2018 yılı arasında yine hiç görüşmedik. 2019 yılı Kasım ayından beri sık sık görüşmeye başladık. Kız kardeşi ve oğlu beni tanıyordu. " dedi.
KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Olayın meydana geldiği gün daha önceden randevulaştıkları için Aylin Sözer'in evine gittiğini anlatan Kemal Ayyıldız "Bir hafta önce görüşmüştük. Bu görüşme sırasında onunla salı günü görüşmek üzere randevulaşmıştık. Eve gidince ona çocuklarımı görmek için Yılbaşında Manisa'ya gideceğimi söyleyince bana kızdı. Sen çocuklarını değil eşini görmeye gidiyorsun diyerek kıskançlık yaptı. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Bıçağı rastgele salladım. Boğazına geldi. Kanlar içinde yere düştü." dedi.
"POLİSLERE KENDİMİ ÖLDÜRTMEK İSTEDİM"
Kullandığı uyuşturucu ve cinayetin ardından adeta şoka girdiğini bu nedenle evden çıkamadığını anlatan şüpheli "Kapı çalınca panikledim. Evi uyuşturucu için yanımda getirdiğim yanıcı maddelerle ateşe verdim. Kendimi öldürecektim ama beceremedim. Bunun üzerine polislere kendimi vurdurmaya çalıştım. Bu nedenle onlara doğal gaz borusunu kesip ateşe vererek saldırdım." dediği öğrenildi.
260 BİN LİRALIK EFT TALİMATI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada ise ilginç detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin saat 10.30 sıralarında Aylin Sözer'in banka hesabına girerek internet üzerinden kardeşinin hesabına 260 bin lira para göndermeye çalıştığı tespit edildi. Ancak bankanın EFT'nin yüklü olması sebebiyle telefonla Aylin Sözer'i aradığı, ulaşamayınca EFT talimatını askıya aldığı öğrenildi.
ASİSTANINA MESAJ ATMIŞ
Şüphelinin ayrıca Aylin Sözer'in telefonundan bir öğrencisine mesaj atarak "Sana EFT yapacağım. Bu parayı Euro'ya çevirip sana söylediğim kişiye teslim edersin" diye yazdığı belirlendi. Ancak Aylin Sözer'in öğrencisinin "Hocam ben bu talimatı sizin sesinizi duymadan yapmam" diye mesaj attığı ardından Aylin Sözer'in telefonunu aradığı ulaşamayınca alt katta oturan kız kardeşine durum hakkında bilgi verdiği öğrenildi.