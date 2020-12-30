Son dakika haberler: Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar! Önce öldürüp sonra hesabını boşaltmaya çalışmış!





KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEDİĞİNİ SÖYLEDİ



Olayın meydana geldiği gün daha önceden randevulaştıkları için Aylin Sözer'in evine gittiğini anlatan Kemal Ayyıldız "Bir hafta önce görüşmüştük. Bu görüşme sırasında onunla salı günü görüşmek üzere randevulaşmıştık. Eve gidince ona çocuklarımı görmek için Yılbaşında Manisa'ya gideceğimi söyleyince bana kızdı. Sen çocuklarını değil eşini görmeye gidiyorsun diyerek kıskançlık yaptı. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Bıçağı rastgele salladım. Boğazına geldi. Kanlar içinde yere düştü." dedi.



"POLİSLERE KENDİMİ ÖLDÜRTMEK İSTEDİM"



Kullandığı uyuşturucu ve cinayetin ardından adeta şoka girdiğini bu nedenle evden çıkamadığını anlatan şüpheli "Kapı çalınca panikledim. Evi uyuşturucu için yanımda getirdiğim yanıcı maddelerle ateşe verdim. Kendimi öldürecektim ama beceremedim. Bunun üzerine polislere kendimi vurdurmaya çalıştım. Bu nedenle onlara doğal gaz borusunu kesip ateşe vererek saldırdım." dediği öğrenildi.