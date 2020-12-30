SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni'nde Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni başladı. Başkan Erdoğan, Külliye'deki törende önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizin ilim sanat hayatına yön veren siz kıymetli dostlarımla buluşmanın bahtiyarlığı içindeyim.

Bugün gönlüne yansıyan ilhamları bizlerle cömertçe paylaşan sanatçılarımız için bir aradayız. Uzun tarih sayfalarında bazen renklerle, desenlerle, taşlarla, seslerle medeniyetler inşa ediyor, çağları çağlara bağlıyorlardı.

Şu bereketli Anadolu sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir. Göbeklitepe'den, Eti'den, Roma'dan, Osmanlı'dan bugüne katman katman kültür, yığın yığın sanat barındıran zamanın ruhu bu topraklarda yaşamaktadır. Bugün dünya müzelerini dolduran tarih hırsızlığı olan eserlerimize bir bakın. Evrensel olanı kucaklayan bir anlayışla hareket etmeliyiz.

Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat ortamının değişime uğradığı bir çağda yaşıyoruz. Ülkemiz, dünyaya yalnızca yeni eserler sunmakla kalmayacak, geleceğin sanat mefhumlarının payandalarını da temellendirecektir. Beklediğimiz o sanatçı vaktini ve enerjisini dünyanın iyiliği adına ürettiği eserleri ile gösterecek, dünyadaki akranlarını geride bırakacaktır. Beklediğimiz o sanatçı, slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarıları ile dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacak. Beklediğimiz o sanatçı, marifetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil, kanatlanıp uçurduğu kanadıyla gösterecektir.

Her neredeyseniz, siz ey gönül eri sanatçılar, bilin ki bu millet estetik manada küllerinden dirilmek, yitik hazinesine yeniden kavuşmak için sizi bekliyor.

Her yıl bu anlayışla ödül verilecek isimleri belirliyoruz. Eğer bu topraklarda doğu-batı sentezi mümkünse bunu kişiliğinde gerçekleştirebilen insanlardan biri Saadettin Ökten'dir. Derslerinde olsun, dost meclislerinde olsun onun dilinden bizim şiirimizi dinleyenler medeniyetimizin inceliklerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuştur.

Özdemir Erdoğan ilhamını kendi birikimimizden alarak yarım asrı aşkın zamandır müzik icra eden bir müzisyendir. Toplumun bütün kesimlerine aynı heyecanı aktarmaya çalışmıştır.

İsmail Kara, İslami ilimlerde özgün çalışmalarıyla adından söz ettiren bir hocamızdır.

Bu yıl da değerli jürimizle hareket ettik. Özdemir Erdoğan'a müzik alanındaki ödülümüzü takdim edeceğiz. Sinema alanındaki ödülümüzü Derviş Zaim'e takdim edeceğiz. İbrahim Tenekeci kardeşimize edebiyat ödülümüzü takdim edeceğiz.

Ödül takdim edeceğimiz sanat insanlarımızı tekrar cani gönülden tebrik ediyorum.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

KÜLTÜR TARİHİ: SADETTİN ÖKTEN