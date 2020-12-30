Son dakika haberi | Türkiye'yi yasa boğan cinayette yeni gelişme: Aylin Sözer'in katili tutuklandı

Son dakika haberi... İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'in boğazını bıçakladıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek ateşe veren ve ölümüne sebep olan katil zanlısı Kemal Ayyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülüp sağlık kontrollerinin yapılmasından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Katil zanlısı Kemal Ayyıldız, Savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemedeki savunmasının ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi, katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın ''Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan katil zanlısı cezaevine gönderildi.

Aylin Sözer'i öldüren katil zanlısı Kemal Delbe adliyeye sevk edildi | Video