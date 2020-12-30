Son dakika haberi | 'Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan haini' demişti! RTÜK'ten o sözlere ceza...

FATİH ALTAY'LININ SURİYELİ MÜLTECİLER HAKKINDAKİ SÖZLERİNE CEZA

RTÜK ayrıca, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı'nın Suriyeli mülteciler hakkında, "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yani yakında bizi atacaklar buradan öyle bir hal var ortalıkta. Çünkü son derece özgürler, hiçbir konuda yükümlülükleri yok. Hesap verme durumları yok. Yasaklar onları bağlamıyor, bizi bağlıyor. Açık söylemek gerekirse bir Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik diyebilirim. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi şu anda esir almış vaziyette görünüyorlar" şeklindeki ifadeleri için de kanala cezai müeyyide uyguladı. Yayında Suriyeli mülteciler için, 'asker' ve 'esir alma' metaforları kullanılarak onlara karşı toplumda antipati ve olumsuz kanaat oluşturabilecek benzetmelerin yapıldığı tespitinde bulunan Üst Kurul, kanundaki, 'yayın hizmetleri, ırk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez' ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı.