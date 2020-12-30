SON DAKİKA: Ege Denizi'nde şiddetli deprem! İzmir'in birçok yerinden hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika haberleri... AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler verilerine göre, Ege Denizi açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir'in birçok ilçesinde de hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin şiddeti 4.3 olarak duyurulurken İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden de hissedildiği bilgisi paylaşıldı. AFAD ayrıca, depremin 5.18 km derinlikte gerçekleştiğini kaydetti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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