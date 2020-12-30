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SON DAKİKA: 'nde şiddetli ! 'in birçok yerinden hissedildi... ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Edinilen son dakika bilgisine göre, açıklarında şiddetli bir meydana geldi. Deprem, 'in birçok yerinden de hissedildi. tarafından yapılan son dakika açıklamasında, depremin büyüklüğü 4.3 olarak duyuruldu. AFAD, Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde de hissedildiği bilgisini duyurdu. Deprem nedeni ile kısa süreli bir panik yaşanırken can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akdeniz açıklarındaki Oniki Adalar, şiddetinin ise 4.4 olduğunu bildirdi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 17:01 Son Güncelleme: 30.12.2020 17:06 ABONE OL
SON DAKİKA: Ege Denizi'nde şiddetli deprem! İzmir'in birçok yerinden hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika haberleri... AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler verilerine göre, Ege Denizi açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir'in birçok ilçesinde de hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin şiddeti 4.3 olarak duyurulurken İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden de hissedildiği bilgisi paylaşıldı. AFAD ayrıca, depremin 5.18 km derinlikte gerçekleştiğini kaydetti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde şiddetli deprem! İzmir'in birçok yerinden hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
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