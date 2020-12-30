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Son dakika haberi | duyurdu: Terör örgütü 'ya ağır darbe

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 /YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 16:01 ABONE OL
Son dakika haberi | MSB duyurdu: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

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Son dakika haberi | MSB duyurdu: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
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