Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı! 30 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 30 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 30 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 30 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video

30 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI:184.415

VAKA SAYISI:15.692

HASTA SAYISI: 2.612

VEFAT SAYISI: 254

İYİLEŞEN SAYISI: 20.192

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:183.117

VAKA SAYISI:15.805

HASTA SAYISI: 2.733

VEFAT SAYISI: 253

İYİLEŞEN SAYISI: 21.004

BAKAN KOCA: SABIRLA TEDBİRLERE UYMALIYIZ

Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.