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: Maltepe'de Aylin Sözer'i hunharca katleden cani Kemal Ayyıldız adliyeye getirildi

haberi: Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer’in boğazını bıçakladıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek ateşe veren ve ölümüne sebep olan katil zanlısı Kemal Ayyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin yapılmasından sonra katil zanlısı, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:55 Son Güncelleme: 30.12.2020 12:08 ABONE OL
Son dakika: Maltepe'de Aylin Sözer'i hunharca katleden cani Kemal Ayyıldız adliyeye getirildi

İstanbul Maltepe'de Kemal Ayyıldız isimli katil zanlısı, öğretim üyesi Aylin Sözer'i canice boğazından bıçakladıktan sonra üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdi. Akademik çevresinde iyilik meleği olarak bilinen Sözer'in ölümü sadece yakınlarını değil, Türkiye'yi yasa boğdu.

KATİL ZANLISI ADLİYEDE

Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'in boğazını bıçakladıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek ateşe veren ve ölümüne sebep olan katil zanlısı Kemal Ayyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin yapılmasından sonra katil zanlısı, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelen katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın savcılık tarafından sorgulanmasına başlanacak.

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Son dakika: Maltepe'de Aylin Sözer'i hunharca katleden cani Kemal Ayyıldız adliyeye getirildi
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