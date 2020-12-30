SON DAKİKA: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik ile ilgili yeni gelişme

Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı.

NE OLMUŞTU?

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, seçim çalışmaları bahanesi ile evine çağırdığı genç kadını bayılttıktan sonra zorla tecavüz etmişti. Genç kadını tehdit eden Çelik, "Bana bir şey olmaz, ben milletvekiliyim. En fazla yurt dışına gider yaşarım. Sen ve ailen insan içine çıkamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

HDP, seçim nedeniyle olayın üstünü örterken, genç kadın mücadelesini sürdürerek şikayetçi olmuştu. HDP'li Çelik rezaletin ardından partisinden istifa ederken, HDP sembolik bir karar ile istifa eden Çelik'i ihraç etmişti. Türkiye'yi sallayan olayın ardından HDP'li Tuma Çelik'in yargılanması için milletvekilliğinin düşürülmesi gerekiyordu. Hazırlanan fezleke ile Çelik'in vekilliği düşürülürken yargı süreci başlamıştı.

23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM’ye sevk edildi

CHP’li Kadıgil'in özrü kabahatinden büyük: CHP içinde taciz, tecavüz tabii ki olacak

Son dakika: Türkiye CHP'deki tecavüz skandallarını konuşurken HDP'de yasak aşk krizi patladı!