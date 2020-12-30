Son dakika! Türkiye'ye girişlerde test ibrazı başladı

Bu gece yarısından itibaren başlayan uygulama ile hava, kara ve deniz sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapan yolcular son 72 saatte alınmış bir test sonucunu göstererek Türkiye'ye giriş yapabildi.
ŞOTA DA TEST SONUCU İLE GELDİ
Uygulamanın başladığı ilk saatlerde İstanbul'a gelen Gürcü teknik direktör Şota Arveladz de PCR testi uygulamasını yaptırarak ülkeye giriş yapan yolcular arasında yer aldı.
Arveladz'e "Uçuştan önce belgeleri sordular gösterdik ve içeri girdik. Dikkatimi çekmedi ama bence uçuşta testi olmayan yoktu" dedi. Güney Kore'den gelen Recep Tutkun " Bilet ve bagaj işlemlerimi yaparken PCR testi sordular. Testi olmayan bazı arkadaşlar geri çevrildi. Orada çalışıyorum bugün uygulamanın başlayacağını biliyordum" dedi. Suudi Arabistan'dan gelen Suat Ünsal ise test sonucunu 24 saatte alabildiğini belirterek yolcuların bu sürelere dikkat etmese gerektiğinin altını çizdi.
UYGULAMA MART AYINA DEK SÜRECEK
Uygulamaya göre, hudut kapısında testi ibraz etmeyenler geri dönüş hakkını kullanabilecek ya da Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel) karantina altına alınacak. Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya alınacak.Karantinanın 7. gününde PCR testleri negatif çıkanlar için karantina süresi tamamlanmış sayılacak. Testi pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığının Kovid-19 rehberi doğrultusunda yapılacak.
ALTI YAŞ SINIRI
Öte yandan konuya ilişkin Türk Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Türkiye'deki regülasyon gereği yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı veya Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda; uçuşların gerçekleştirildiği ülkelerin yerel tarih ve saatleri ile 30 Aralık 2020 saat 00:00 itibarıyla, uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
6 yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Transit yolcularımızın; PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını da ayrıca dikkate almaları gerekmektedir. Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir."