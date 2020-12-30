Türkiye'ye gelen koronavirüs aşıları ile ilgili Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

3 AY YOĞUN AŞILAMA

Koca, Ocak, Şubat ve Mart aylarında yoğun bir aşılama yapılacağı söyledi. Kovid-19 ile ilgili ilaç çalışmalarına ilişkin ise Koca, "Dünyada ve bizde çok çalışma var. Somut geliştirilmiş bir ilaç henüz yok. Bu süreçte ne kadar etkili ilaç geliştirilirse Kovid- 19 ile mücadelede başarı şansı o kadar artar. Belki aşıdan da daha fazla etkili olur" diye konuştu. Çin aşısının Türkiye'deki gönüllüler üzerindeki çalışmasına ilişkin Koca, "Çin aşısı için 13 bin kişi hedeflendi. 7 binin üzerinde kişiye ilk doz vuruldu. 5 binin üzerindeki kişiye ise aşının ikinci dozu yapılıyor. Şu ana kadar herhangi bir yan etkisi yok. Sadece alerji öyküsü olan 1 sağlık çalışanında hafif bir alerjik reaksiyon oldu" ifadelerini kullandı.