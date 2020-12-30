Uzaktan eğitimde Türkiye başarısı

Sabah Gazetesi'nin kuruluşunun 35. yılını kutlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi nedeniyle devam eden uzaktan eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Uzaktan eğitimin TRT EBA kanalları ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden devam ettiğini hatırlatan Selçuk, "Okulların kapalı olduğu dönemde hiçbir öğrencimizin eğitim hakkından mahrum kalmaması için 10 günde 3 televizyon kanalı kurduk. Kanallardaki tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dersleri kaçıran öğrenciler için ders videoları hem EBA'ya hem de TRT İzle platformuna yükleniyor. Bu yayınlar, özel eğitim, göçmen ve meslek lisesi öğrencileri için özel yayın akışları ve içerikleri de sunuyor. Bu kanallarda yaklaşık 800 öğretmenimiz gönüllü olarak hizmet vermekte. Gururla söylüyoruz, dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri de Türkiye'' dedi.EBA dijital platformun ise 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilerek, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olduğunu hatırlatan Selçuk ''Öğretmenlerimiz öğrencilerimizin karşısına geçerek günlük yaklaşık 3 milyon ders yapıyor'' diye konuştu. Sundukları eğitim hizmetlerinde adil bir erişim sağlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Selçuk, "Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin salon ve 162 mobil EBA Destek Noktası oluşturduk. EBA Destek Noktalarımızın sayıları hızla artmaya devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerimizin bu noktalara erişimi için ulaşım hizmeti temin ettik. Bunlara da ulaşamayan az sayıdaki öğrencimizin yerleşim yerlerine EBA Mobil Destek araçlarımızla giderek eğitime erişimlerini sağladık" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yerel yönetimler, sivil inisiyatifler, kurum ve kuruluşların desteğiyle öğrencilerin dijital araç gereç ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 150 bin tabletin dağıtımı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Selçuk, "Ocak ayının sonuna kadar 500 bin tablet bilgisayarı da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırmış olacağız" dedi.Mesleki eğitimde gelinen noktayı da detaylarıyla paylaşan Bakan Selçuk, meslek liselerinde üretilen teknik bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisi ve teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla çalıştıklarını kaydetti. Bakan Selçuk "Bu doğrultuda 632 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapıldığını da yine gururla sizlere duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Türk Telekom Stratejik Müşteriler Satış Direktörü Ahmet Çalık, EBA'nın altyapısının Türk Telekom'a emanet olduğunu kaydetti. Çalık, veri trafiğinin yüzde 50 arttığını belirterek, "Salgının etkileri bitse de uzaktan eğitim hayatımızın paydaşı haline gelecek ve eğitimde karma bir model olacak" dedi.