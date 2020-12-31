2020’nin son 24 saatini 256 kişi ceza ile kapattı

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli genelinde 2020'nin son 24 saatinde yapılan denetimlerde bin 112 iş yeri denetlenirken, 16 bin 605 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 4 kişiye, maske takma kuralına uymayan 113 kişiye, yasaklanan yerlerde sigara içen 39 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 95 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 2 iş yeri ile ve sosyal mesafe kuralına uymayan 3 kişi olmak üzere toplamda 256 kişiye idari para cezası uygulandı. Yine yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 50 kişi yakalanarak gözaltına alındı.