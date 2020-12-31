5 bin kişi sahada

Gaziantep Valisi Davut Gül, yılbaşı nedeniyle korona virüs önlemlerinin üst düzeyde tutulması için 5 bin kişinin sahada görev aldığını açıkladı. Yılın son saatlerini görev başında olan sağlık ve güvenlik görevlilerini ziyaret ederek geçiren Vali Gül, kentteki asayiş durumu hakkında bilgi aldığı polis merkezinde yaptığı açıklamada 5 bin polisin sahada olduğunu söyledi.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte ilk önce filyasyon ekiplerini ziyaret eden Vali Gül, ardından Şehitkamil ilçesindeki bir polis merkezini ziyaret ederek asayiş olayları hakkında bilgi aldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Gül, koronavirüs vakalarının düşüş gösterdiğini belirterek, tedbirlere sıkı sıkıya devam edeceklerini söyledi.

Vali Gül, "2020 yılında Gaziantep'te çok şükür olağanüstü bir durum olmadı. İnşallah 2021 daha iyi olacak. Bu yıl içerisinde tüm önceliğimiz korona virüs tedbirleriydi. Bu tedbirler aşının yaygınlaşması ile inşallah normalleşecek. Vatandaşlarımız kurallara uyduğu müddetçe vakaların daha da düşeceğine inanıyorum. Şu an çok iyiyiz ama rehavete kapılırsak Türkiye'nin en kötüsü olabiliriz. Tedbirlerimizi buna göre diri tutmamız gerekiyor. Bunun için de şuan 5 bin polisimiz sahada görev yapıyor." diye konuştu.