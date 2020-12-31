AK Partili Çalık’tan Fikri Sağlar’a tepki!

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkum var' açıklamasına tepki göstererek, "CHP bu milletin değerleriyle barışık değil, kavgalı. Küp içindekini sızdırıyor" dedi.

Milletvekili Çalık beraberindeki partililerle birlikte Malatya Ayakkabıcılar Çarşısı esnaflarını ziyaret etti. Burada açıklama yapan Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ticaret hayatına etkilerini azaltmak için hibe, kira, düşük faizli kredi, vergi ve SGK prim kolaylığı ve diğer desteklerle esnaf ve sanatkarın her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

"Bu hastalıklı bir zihniyetin tezahürüdür"

Burada gazetecilerin CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar'ın "Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var" sözlerine ilişkin konuşan Çalık, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan bu açıklama her türlü ayrımcılık ve hastalıklı bir zihniyetin tezahürüdür, nefret suçudur ve katıksız faşizmdir. CHP bu milletin değerleriyle barışık değil kavgalıdır. Küp içindekini sızdırıyor. Bu sözlerde CHP'nin milletin değerleriyle kavgasının dışarı sızma halidir. Ne kadar gizleselerde üste çıkıyor. Bu zihniyet kendileri gibi düşünmeyen işçi, çiftçi, öğretmen, polis, asker kim varsa herkese hakaret etmekten çekinmedi. İlkel, nefret, ötekileştirici ve ayrımcılık sözleri ve faşist zihniyeti kınıyorum" dedi.