Ankara Valisi Vasip Şahin denetimlere katıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Akıncı Gişeler 'de yapılan denetimde durdurulan otomobil, tır ve yolcu otobüslerinde İçişleri Bakanlığının yayınladığı korona virüs genelgesi doğrultusunda denetimde bulundu. Otomobil ve tırlara sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması konusunda uyarılarda bulunan Şahin, yolcu otobüslerinde ise maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesini belirterek durdurulan araçlardaki yolculara iyi yıllar diledi.

Denetimin ardından açıklamada bulunan Vali Şahin, yılbaşı gecesi 15 bin emniyet çalışanı ve 3 bin 800 jandarma çalışanının sahada olduğunu ifade etti. Vali Şahin, "2021 yılı hepimiz için, sağlık, huzur, barış, mutluluk ve kardeşlik vesilesi olur. 2020 yılı biliyorsunuz sıkıntılarla, acılarla ve pandemi nedeniyle oldukça yoğun günler geçirerek tamamlandı. İnşallah 2021'de bunu bir daha yaşamayız diye ümit ve temenni ediyorum. Bu gece itibariyle 15 bin polis arkadaşımız 3 bin 800 de jandarma arkadaşımız olmak üzere 18 bin 800 personelimiz sahada. Vatandaşımızın huzur, sağlık ve emniyet içerisinde yeni yıla geçmeleri için görev başındalar. Hepsine teşekkür ediyorum. Burada Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız var. Tüm görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.