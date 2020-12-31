Bağ evi ve villalara helikopterli denetim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ek önlemlerle ilgili olarak 24 saat boyunca teyakkuza geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak yılbaşı partilerinin önlenmesine yönelik helikopterli denetimler gerçekleştirdi.

ULUDAĞ YOLU VE MUDANYA ÇEVRESİNDE UÇTU

Mesai saatinin bitmesiyle birlikte harekete geçen ekipler, Jandarma Komutanlığına bağlı helikopterle havalandı. Özellikle bağ evleri ve yüksek duvarlı lüks villaların bulunduğu Uludağ yolu ile Mudanya ilçesi çevresinde devriye atan ekipler, yasaklanan yılbaşı partilerinin yapılıp yapılmadığını havadan denetledi.

KARADAN DA DENETİMLER SÜRÜYOR

Helikopter destekli yılbaşı partisi denetimlerinin yanı sıra, İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiler, dağ yolları, kırsal araziler ve merkeze uzak mesafede bulunan tüm sayfiye yerlerinde devriye gezmeyi sürdürüyor. Bursa'da şuana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve denetimlerin sabahın ilk ışıklarına dek süreceği öğrenildi.