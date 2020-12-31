Bakan Karaismailoğlu: 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda" dedi. Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Karaismailoğlu, AKP İl Başkanlığını ziyaret etti. Önümüzdeki pazartesi gecesinin Türkiye için önemli olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda. İnşallah onu da uzaya fırlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız. Peşinden haziran ayı gibi planladık. 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Onunla uzayda gücümüzü, varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olacağız" diye konuştu.