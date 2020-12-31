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Bakan Koca'dan 'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin videolu paylaşım

Sağlık Bakanı , 2021 yılının olarak kabul edildiğini bildirdi. hastalığının isminin 2019 yılında verildiğini hatırlatan Koca, "Ancak o, 2020 yılını sosyal ve iktisadi hayatımızdan kopardı. 2021 ise tüm dünyada bizim teklifimizle Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı kabul edildi" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 22:04 Son Güncelleme: 31.12.2020 22:06 ABONE OL
Bakan Koca'dan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin videolu paylaşım

Koca, Twitter hesabından, Türkiye'nin 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadelede alınan tedbirlerin ve açılan sağlık kuruluşlarının yer aldığı video paylaştı.

Paylaşımında, koronavirüs hastalığına ismini 2019 yılının verdiğini belirten Koca, "Ancak o, 2020 yılını sosyal ve iktisadi hayatımızdan kopardı. 2021 ise tüm dünyada bizim teklifimizle Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı kabul edildi. Unutmayın, her geceden sonra bir sabah, her darlıktan sonra bir genişlik vardır." ifadelerine yer verdi.

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Bakan Koca'dan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin videolu paylaşım
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