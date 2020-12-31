Bakan Selçuk yılın ilk bebekleriyle buluştu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Şehir Hastanesine giderek yeni yılda anne ve baba olan ailelerin heyecanı birlikte yaşadı.

Yeni yılın ilk bebeği saatler 00.01'i gösterirken dünyaya geldi. Normal doğumla ikinci çocuğunu dünyaya getiren anne Nurselin Güler Yavaş'ı ziyaret eden Selçuk, 3 kilogram 510 gram olarak doğan kız bebek Elisa Azra'nın ömrünün uzun, bahtının güzel olması, sağlıkla büyümesi temennisinde bulundu. Sosyal mesafeyi koruyarak Elisa Azra bebeği sevdi.

Bakan Selçuk, ardından saat 00.05'te normal doğumla 3 kilogram 740 gram olarak dünyaya gözlerini açan erkek bebek Miraç'ın annesi Tevriz Kesekler'e ziyaret etti.

Bakan Selçuk, ziyaretinin sonunda tüm vatandaşların yeni yılını kutlayarak, "Herkese aileleriyle, sevdikleriyle beraber sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum. İnşallah bu salgın süreci geçer, aşılarımızı oluruz ve ondan sonra da eski buluşmalarımızı yapabiliriz. Bu yıl da yine sosyal mesafeye dikkat etmemiz önemli" dedi.

Bakan Selçuk, ziyaretlerinde yeni yılın ilk bebeklerine altın taktı.