Bakırköy Belediyesi’nde “ahbap çavuş” tiyatrosu

Sayıştay, Bakırköy Belediyesi'nde yaptığı denetimin raporunu yayınladı. Raporda, insan haklarına aykırı şekilde işçi alımı dikkat çekti. Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu; amiyane tabirle "ahbap çavuş" ilişkisi içinde eş, dost, akraba 264 kişiyi belediyede "tiyatrocu" olarak işe almış. İşe alınan kişilerle yapılan sözleşmelerde sanatçı, sahne uygulatıcıları, sahne direktörü, sanat teknik direktörü ve sanat iletişim direktörü gibi kadrolarda istihdam edileceği şeklinde iş tanımı yapılmış ancak bu kişiler, iş tanımına uygun olmayan alanlarda çalıştırılmış.

SANATÇI MI, SEKRETER Mİ, ODACI MI?

Görev tanımları dışında çalıştırılan işçilerden; 137 kişi tiyatroyla ilgili olmayan belediye işlerinde, 8 kişi mahalle muhtarlıklarında ve 4 kişi cem evlerinde sekreter, odacı, çaycı gibi farklı alanlarda görevlendirilmiş. Bu uygulamayla Bakırköy belediyesi başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, Geçici Personel İstihdamına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine aykırı hareket etmek suretiyle, mevzuatta yer alan kadro, pozisyon ve sınav şartları gözetilmeden, bütün kuralları çiğneyerek, tabiri caiz ise "kayırmacılığı" istihdam yöntemine çevirmiş.