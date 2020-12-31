AK Parti'den Fikri Sağlar'a tepki: Barbarca bir nefret söylemi

CHP'li eski Kültür ve Turizm Bakalı Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında 28 Şubat günlerine özlem duyan skandal bir açıklama yaptı. Açıklamasında başörtülü kadınların hakim olarak karar verirken adaleti yerine getiremeyeceğini söyleyen Sağlar, "Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" ifadelerine yer verdi." dedi. sağlar'ın bu açıklaması büyük tepki topladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sağlar'ın nefret söyleminde bulunduğunu ve bu sözlerin 2020'nin son faşist saldırısı olduğunu söyledi. Sağlar'ın açıklamaları sosyal medyadada büyük infial uyandırırken siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da Sağlar'ın sözlerine tepki gösterdi.

ÇELİK: "BU BARBARCA BİR NEFRET SÖYLEMİDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Sağlar'a tepki gösterdi. Çelik, "2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. CHP'li Sağlar, "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu. Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hâkimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz." dedi.

SARIEROĞLU: BU KARANLIK ZİHNİYETE GEÇİT VERMEYECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu da Sağlar'ın sözlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Dilinizden hiç düşürmediğiniz demokrasi, hak, özgürlük kavramlarını aslında kurduğunuz cümlelerde sadece aksesuar olarak kullandığınızı, faşist zihniyetinizin ayrımcı. Ötekileştirici karanlık uygulamalarını ve o uygulamalarda bu kavramların olmadığını biliyoruz. Sağlar'ın nefret dolu ayrımcı ifadeleri bu zihniyetin asla değişmeyeceğinin göstergesi. Sayın cumhurbaşkanımız tarafından başörtüsü yasağı tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştır. Milletimizin yüksek feraseti bizlerin de uyanık olarak daha da kenetlenip cumhurbaşkanımız liderliğinde çok çalışması ile bu karanlık zihniyete asla geçit vermeyeceğiz"

DESTİCİ: "FİKRİ SAĞLAR'I ŞİDDETLE KINIYORUM"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Sağlar'a tepki gösterdi. Destici, "Fikri Sağlar'ın inanç hürriyetini ve milletimizin birliğini hedef alan sözlerinden ötürü şiddetle kınıyorum." dedi.

YALÇIN: "ALLAH BU KAFAYA AKIL VERSİN AMA FIRSAT VERMESİN"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, hala nefret dili, hala ayrımcılık. CHP'li Fikri Sağlar, Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var demiş. Bu ne biçim bir kafa yapısıdır anlamak imkansız. Kuşkunuzu bilmem ama aklınızla zorunuz olduğu kesin. Allah bu kafaya akıl, fikir, şifa versin ama fırsat vermesin diyorum" dedi.